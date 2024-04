Golpe de Bolsonaro livraria Moro de vexame no Paraná e o colocaria no STF?

No meio do caminho, uma briga. Ele deixou o governo Bolsonaro em 2020, acusando o ex-chefe de interferência na escolha do superintendente da Polícia Federal no Rio. Em depoimento sobre o caso, em 3 de novembro de 2021, Jair disse que Sergio condicionou a troca no comando na PF pela sua indicação ao STF. Na época, o já ex-ministro disse que isso era mentira e que não trocava "princípios por cargos". Alguns acreditaram.

Mas com a Vaza Jato revelando mensagens que mostraram Moro combinando o jogo da condenação de Lula com procuradores da força tarefa da Lava Jato, ele teve seu trabalho anulado por um STF que se dividia entre ministros que nunca confiaram nele e outros que se sentiram traídos por ele. Ironia do destino, Cristiano Zanin, advogado do petista no caso, com quem o então juiz teve embates ao longo do processo, assumiu a primeira vaga de no STF liberada na terceira gestão de Lula.

Depois, quando Moro e Bolsonaro fizeram as pazes em 2022 por interesses puramente eleitorais, o então presidente desaconselhou seu ex-ministro a tentar o STF naquele momento. Em um almoço com jornalistas, revelou que disse a ele que o seu nome não passaria no Senado naquela conjuntura.

O contexto teria sido diferente caso o golpe de Estado planejado pelo ex-presidente tivesse sido bem-sucedido.

Moro poderia estar, neste momento, sentado no STF ao invés de Flávio Dino — que, nessa realidade paralela, talvez amargasse uma prisão junto com outros democratas.

Jair não morre de amores por Sergio, muito pelo contrário, mas há certos arranjos feitos exatamente para garantir que as coisas permaneçam como elas estão. E se os dois se beneficiaram daquele juiz que tirou o principal adversário do deputado federal na disputa à Presidência da Repúblicas de circulação, o que foi fundamental para elegê-lo, por que não repetir a dose?