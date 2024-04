Indicados de Bolsonaro votam contra tese golpista. Faltou 'tubaína' a Jair

Ao indicar nomes ao STF, Bolsonaro afirmava que um dos pré-requisitos era que os novos ministros dividissem uma tubaína com ele, periodicamente. Ou seja, que se mantivessem próximos. Os votos de André Mendonça e Kassio Nunes Marques negando que as Forças Armadas tenham um poder moderador mostra que faltou refrigerante a Jair

Ungidos por Bolsonaro ao STF, ambos votaram contra a interpretação golpista de que o artigo 142 da Constituição Federal confere aos militares uma espécie de direito a intervir em caso de conflitos entre os Três Poderes. Uma função de árbitro e xerife.

O julgamento no plenário virtual do tribunal, provocado por uma ação do PDT, terminou nesta segunda (8), com 11 a 0 contra essa sandice. Kassio e Mendonça endossaram a posição do relator do caso, ministro Luiz Fux, sem fazer nenhuma ressalva. Ou seja, concordam totalmente com os argumentos dados por ele.