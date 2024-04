Ataques a Flávio mostram que bolsonaristas são mais bolsonaristas que ele

Porém, os seguidores radicais queriam ver na boca dele as mesmas palavras que o núcleo do bolsonarismo jorra nas redes sociais. Há os incitados e excitados, que estão em uma estado de guerra total e não aceitam "vejabens" ou mesmo as estratégias de sobrevivência do clã, apenas o sangue do inimigo, e o pessoal do rancor — irritado porque já foi questionado por seu engajamento à direita pelo clã antes e agora vai à forra.

Outros temas também provocaram a ira do Bolsoverso, o universo paralelo dos seguidores mais radicais do ex-presidente, contra Flávio, no Roda Viva.

Um deles foi a falta de apoio do senador a uma teoria da conspiração vagabunda que circula nas redes da extrema direita, afirmando que a vitória de Donald Trump, em novembro, pode reverterá inelegibilidade de Jair Bolsonaro através de futuras sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos ao Brasil.

A tese é de que os empresários brasileiros, dessa forma, pressionariam pelo impeachment de Moraes e mesmo pela mudança na decisão que levou Bolsonaro à inelegibilidade até 2030. Claro que isso não passa por uma prova de lógica da primeira série do ensino fundamental. Ou alguém acha que o Tio Sam trataria o Brasil como uma Venezuela, deixando de lado um de seus principais parceiros comerciais, em nome de Bolsonaro?

Questionado pelos jornalistas na bancada do Roda Viva se apoiaria uma ação estrangeira contra os interesses brasileiros, Flávio disse que estava apenas mostrando algo que estava no radar, mas sem declarar apoio. Foi o suficiente para desagradar seguidores que vêm bombando essa tese maluquete nas redes. Afirmaram que ele estaria sendo frouxo por não assumir.

Flávio foi criticado até ao falar de milícias, veja só que ironia. Ele, que condecorou o miliciano Adriano da Nóbrega e empregou dois de seus familiares enquanto era deputado estadual, tentou explicar a natureza dessas ações na entrevista. Questionado se apoiava milícias, ele disse que não. Foi o bastante para ser duramente atacado por parte dos seguidores que, pasmem, saem em defesa dessas mutações criminosas da polícia.