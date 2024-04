Israel ataca refugiados em Gaza enquanto mundo olha para conflito com Irã

O condenável ataque do Irã ao território de Israel com drones e mísseis não alterou a dinâmica de morte do governo Benjamin Netanyahu em Gaza. Neste domingo (14), milhares de refugiados palestinos foram atingidos pelo exército invasor quando tentavam voltar às suas casas no norte do território.

Vídeos que circulam pelas redes, bem como relatos de redes como a CNN, NBC e a Al Jazeera, mostram um multidão de homens, mulheres, crianças e idosos caminhando em uma estrada à beira do Mediterrâneo. Após seres bloqueados por tanques, tiros e bombas, dão meia volta e correm. Há imagens de feridos e famílias desesperadas.

Após os tiros, o pânico da multidão piorou a situação, com pessoas sendo pisoteadas enquanto tentavam escapar. Ainda não há estimativa de feridos. Boatos de que a passagem estava aberta ajudou a fomentar a onda de refugiados. As Forças de Defesa de Israel disseram à imprensa que o norte de Gaza continua sendo uma faixa de guerra e o retorno não é permitido.