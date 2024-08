Expulsão da Nicarágua pode fazer com que Lula colha frutos com cristãos

A decisão do governo da Nicaraguá de expulsar o embaixador brasileiros Breno de Souza da Costa é, por incrível que pareça, uma boa notícia para Lula. Acusado pela direita de ser leniente com governos autoritários à esquerda, agora o governo do petista pode dizer que Daniel Ortega não gosta dele. E, de lambuja, colher frutos com os conservadores ao aparecer como alguém que compra briga por cristãos perseguidos.

O ditador nicaraguense já estava irritado com Lula por conta da tentativa de intermediação, a pedido do papa Francisco, pela soltura de um bispo preso. Ortega encara a Igreja Católica local como inimiga por conta das denúncias de violações a direitos humanos e do apoio dado a grupos pró-democracia.

A não participação em eventos comemorativos da revolução sandinista por parte do corpo diplomático brasileiro teria azedado de vez a maionese. O Itamaraty ainda tenta reverter a expulsão,.