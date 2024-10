Com emprego em alta, Lula precisa baixar arroz e feijão se quiser reeleição

Um dos motivos para o aumento nos alimentos são impactos climáticos, com chuvas fortes no sul e estiagem severa no norte. Para além de agir para reverter os preços (investir na formação de estoque, ajudar mais os pequenos agricultores, fomentar a produção de arroz em outras regiões), o governo vai ter que mostrar ao país que a economia melhorou apesar de o bolsonarismo bater bumbo dizendo que não.

Pedir paciência que os resultados devem aparecer em breve, como sugere o próprio presidente, faria sentido com um povo bem alimentado, não um que chegou a contar 33 milhões de famintos produzidos pelo governo Jair Bolsonaro.

Como já disse aqui, Lula conseguiu ser eleito porque uma parte dos eleitores, que não são petistas, nem bolsonaristas, também acreditou em sua promessa de dias (de compras) melhores. Com picanha e cerveja, mas principalmente com arroz e feijão. Para garantir que ele se reeleja ou aponte um sucessor em 2026, os trabalhadores vão ter que perceber isso. O que passa pelo crivo implacável no caixa do supermercado.