J&F não vai entrar na negociação de acordos de leniência com a CGU

Controladora da JBS, a maior exportadora de carne do Brasil, a holding J&F não vai entrar na renegociação de acordos de leniência com a CGU (Controladoria-Geral da União), determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), no final de fevereiro, para até 60 dias.

A empresa deu sinalizações nos bastidores de que quer tratar do tema com a CGU, mas não foi convidada pelo órgão para a reunião nesta terça-feira (12) que irá tratar do assunto com as empresas.

O motivo é que o acordo de leniência da J&F foi fechado com o Ministério Público Federal (MPF), e não com a CGU, ao contrário de outras empresas, empreiteiras alvos da Operação Lava Jato, que participaram da audiência com o ministro André Mendonça.