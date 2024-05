Com calamidade, empresas condenadas pelo TCU obtêm contratos no RS

As empresas são velhas conhecidas: nos últimos anos, pelo menos três delas disputaram entre si 41 licitações no âmbito do DNIT, que totalizaram R$ 365,2 milhões, de acordo com levantamento feito pelo UOL. Outras empresas também participaram das disputas.

Em 2012, as quatro disputaram com outras 10 empresas e levaram os contratos de supervisão das obras de duplicação de trechos da BR-116 que estão no Rio Grande do Sul.

Desde então, os contratos de Magna, Enecon e STE vêm recebendo aditivos ano a ano, até os dias atuais. O trabalho que tinha previsão inicial de custar R$ 26 milhões já custou, até este ano, R$ 96,1 milhões.

A reportagem questionou o DNIT sobre qual foi o critério para convidar essas empresas e não outras, já que há 71 empresas com contratos vigentes com o DNIT no Rio Grande do Sul.

O órgão disse que "são pré-selecionadas empresas que possuem vasto conhecimento e experiência, com diversos contratos de projetos, supervisão e gestões ambientais junto ao DNIT nacionalmente, e com outros órgãos rodoviários estaduais também. As empresas atuam no ramo rodoviário há mais de 40 anos e conhecem toda a malha rodoviária do RS".

"Importante destacar ainda que as quatro empresas convidadas têm plena mobilização, já que as suas sedes são no Rio Grande do Sul", acrescentou o órgão ao UOL.