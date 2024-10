Boulos não conseguiu atrair eleitor de Marçal, diz diretora do Datafolha

A gente viu aqui em São Paulo que, de fato, Boulos não conseguiu atrair o eleitor do Marçal. No primeiro turno, a cidade ficou dividida em um terço para cada candidato, praticamente, e havia a dificuldade de atrair esse eleitor. Na eleição municipal, conta muito o que é feito no dia a dia mesmo, mais até do que as questões nacionais. Acho que isso acabou reelegendo o Nunes.

Luciana Chong, diretora do Datafolha

'Eleitor de Marçal estava escondido'

Chong também comentou a metodologia da pesquisa Datafolha para o segundo turno, que chegou a ser questionada pela campanha de Boulos. Ela destacou que o eleitor de Marçal estava "escondido", e que o instituto de pesquisa precisou ponderar os dados com os resultados do primeiro turno.

Na última pesquisa Datafolha antes das eleições, o instituto projetou Nunes vitorioso com 57%, e Boulos com 43%.

Logo na primeira pesquisa [para o segundo turno], a gente descobriu que o eleitor do Marçal estava escondido. A gente teve dificuldade de encontrar esse eleitor, porque o Marçal sempre dizia que ia ganhar no primeiro turno, e, quando isso não aconteceu, o eleitor parecia que estava se escondendo das pesquisas.