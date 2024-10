Kassab repete bom desempenho e é grande vencedor também do 2º turno

Com o fim das eleições municipais de 2024, o crescimento do PSD e a consolidação da máquina construída pelo presidente do partido, Gilberto Kassab, para operar com diversas alianças mostra que a sigla foi a grande vencedora da disputa eleitoral, avaliaram os colunistas José Roberto de Toledo e Natália Portinari durante o A Hora Extra do segundo turno das eleições.

Toledo resumiu o impacto político do partido nessas eleições: elegeu prefeitos em cinco capitais, empatando com o MDB, e, no segundo turno, também conseguiu garantir prefeitos em cidades de relevância regional, como São José dos Campos (SP), Ribeirão Preto (SP), Londrina (PR), Piracicaba (SP), Olinda (PE), Caucaia (CE) e Uberaba (MG). O crescimento, destacou o colunista, foi de 34% em relação à eleição anterior, com saldo de 223 prefeituras a mais do que havia conseguido há quatro.