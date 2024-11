Projeto de emendas 'decreta morte do Congresso', diz relator do Orçamento

Ou seja, parlamentares teriam que retirar dinheiro do bolo usado hoje para atender suas bases eleitorais para destiná-lo a outra finalidade.

"É como pedir que eu mire a arma na minha cabeça e atire. O Congresso não vai fazer isso", disse Coronel ao UOL. "O projeto acaba com a CMO (Comissão Mista de Orçamento), com relator, sub-relatores. Vão todos virar figuras decorativas. O Congresso vai ser impedido de discutir o Orçamento."

Dessa forma, a CMO não conseguirá atender pedidos de órgãos públicos que estejam com problemas orçamentários, afirmou, citando o IBGE e a PF (Polícia Federal) como exemplos. "Nem adianta (uma autoridade) me chamar para tomar café. Já vou dizer que não consigo, porque o governo tirou meu poder".

Essas emendas "não impositivas", na proposta apresentada na Câmara, seriam reajustadas anualmente de acordo com a inflação.

"Dizem que esse projeto é oriundo do governo, mas não quero acreditar", diz Coronel, lembrando que discutiu seu projeto de lei com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o líder de governo no Senado provisório, Otto Alencar (PSD-BA).

Uma das disputas do governo com o Congresso é sobre as emendas de bancada estadual, divididas entre parlamentares do mesmo estado. Hoje, o limite é de 15 emendas por estado.