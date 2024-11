Ministros do STF querem distância de projeto sobre emendas

Em agosto, o Supremo suspendeu o pagamento de todas as emendas parlamentares, exceto as de bancada estadual, apontando que o Congresso estaria dando continuidade à prática proibida do "orçamento secreto" na execução de emendas.

As emendas de relator, que eram conhecidas como orçamento secreto, foram proibidas no final de 2022 pelo STF. Depois disso, o Congresso passou a usar as emendas de comissão para continuar privilegiando as bases eleitorais de determinados parlamentares, sem transparência.

O texto apresentado pelo deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA) não obriga a identificação dos "padrinhos" das emendas de comissão, e continua permitindo que as emendas Pix sejam usadas livremente pelas prefeituras, sem um projeto específico, o que também provoca críticas dos órgãos de controle.

O deputado Pereira Júnior disse ao UOL que dialogou com a assessoria do Supremo, mas que o projeto é "do Legislativo".

"O projeto satisfaz as exigências das decisões do STF. Mas é um projeto do Executivo. Não caberia ao Supremo estar 'avalizando' algo em tramitação ainda", diz.

Uma previsão do projeto que beneficia o poder Executivo é a limitação em R$ 11,5 bilhões do Orçamento das emendas "não impositivas", o que inclui emendas de comissão e outros eventuais remanejamentos que o Congresso queira fazer.