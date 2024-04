Lula viaja para Colômbia e vai discutir com Petro as eleições da Venezuela

Para o domingo (21), Bolsonaro convocou uma manifestação na Praia de Copacabana e disse que é uma continuação do ato realizado em São Paulo no dia 25 de fevereiro.

A semana também terá o lançamento do Voa Brasil, programa do governo federal que pretende vender passagens áreas por até R$ 200 para aposentados do INSS e estudantes do Prouni que não viajaram nos últimos 12 meses, e a definição dos semifinalistas da Liga dos Campeões.

SEGUNDA, 15

Começa no Rio de Janeiro Web Summit 2024. O evento vai até o dia 18 e reúne startups de tecnologia e investidores do mundo todo para discutir as novidades do setor. O evento deve injetar R$ 33 milhões por dia na economia da cidade.

O governo envia ao Congresso projetos de lei complementares da reforma tributária. Fernando Haddad disse que encaminhará dois projetos que devem dar conta de todo o arcabouço que regulamenta a emenda constitucional.