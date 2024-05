Governo federal discute renegociação da dívida do Rio Grande do Sul

Professores e estudantes do estado de São Paulo iniciam uma greve de uma semana em protesto contra a utilização de plataformas digitais no ensino público estadual. Chamada de 'greve dos aplicativos', o movimento pede que as aulas continuem a ser preparadas por professores e não por aplicativos de inteligência artificial, como determinaram o governador Tarcísio de Freitas e seu secretário de Educação, Renato Feder. A paralisação vai até o dia 19 de maio.

****************

TERÇA, 14

Lula anuncia novas medidas de apoio ao Rio Grande do Sul após a tragédia climática que afetou cerca de 2 milhões de pessoas. Entre os anúncios, pode estar a decisão sobre a renegociação da dívida do estado

CCJ da Câmara pode votar convocação de Ricardo Lewandowski e Paulo Pimenta sobre o pedido de investigação das fake news sobre as enchentes do Rio Grande do Sul.

Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pode votar projeto para que o dinheiro do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima seja utilizado também em ações de prevenção, monitoramento e combate do desmatamento, das queimadas, dos incêndios florestais e dos desastres naturais.