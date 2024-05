Alckmin vai ao Rio Grande do Sul discutir ajuda para indústria e comércio

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul estima que as enchentes alagaram 91% das fábricas e afetaram toda a cadeia de produção.

A semana política será curta devido ao feriado de Corpus Christi, na quinta, mas, a sessão do Congresso na terça deve analisar o veto de Lula ao projeto das saídas temporárias de presos e ainda o veto que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional e foi parcialmente vetada pelo então presidente Jair Bolsonaro, que impediu a tipificação do crime de comunicação enganosa em massa (disseminação de fake news).

Na quinta (29) o IBGE divulga a taxa de desemprego no país no mês de abril, e no sábado (1º de junho) Borussia Dortmund e Real Madrid jogam a final da Liga dos Campeões da Europa.

****************

SEGUNDA, 27

O vice-presidente Geraldo Alckmin viaja para Caxias do Sul, onde se reúne com representantes da indústria, do comércio, de setores de serviços, cooperativas e trabalhadores para discutir medidas de auxílio diante da situação do estado com as enchentes. A agenda da viagem prevê reuniões na Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias, no Sindicato dos Empregados no Comércio de Caxias do Sul e visita à empresa Marcopolo.