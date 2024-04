Senado vota a recriação do DPVAT e Congresso analisa veto a saidinhas

A proposta recria e reformula o seguro obrigatório de veículos, conhecido como DPVAT. A Caixa segue na operação do seguro e o nome muda para Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT).

Também na quarta está marcada sessão do Congresso Nacional para analisar os vetos do presidente Lula. Na pauta estão o projeto que acaba com a saída temporária dos presos e os vetos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Na segunda-feira (22), Lula lança o Programa Acredita, um pacote de medidas para aumentar a oferta de crédito, desde para financiamento da casa própria até crédito para micro, pequenos e médios empreendedores. O objetivo do programa é fomentar a economia em meio a temores de desaceleração.

SEGUNDA-FEIRA, 22

Lula lança o Programa Acredita, de microcrédito, que tem como objetivo fomentar a economia em meio a temores de desaceleração.