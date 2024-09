EUA devem cortar juros pela primeira vez em quatro anos; BC revê Selic

Os comitês de política monetária do Brasil e dos EUA se reúnem e divulgam, na quarta, decisão sobre as suas taxas de juros. Enquanto nos EUA a expectativa é pelo corte pela primeira vez desde 2020, no Brasil o BC sinalizou no último relatório que poderia subir juros nesta reunião.

Analistas avaliam, no entanto, que os últimos números da inflação do Brasil, que ficou abaixo das previsões, e o próprio anúncio do Fed horas antes da decisão do Copom podem influenciar o Banco Central do Brasil a manter a Selic inalterada. No mesmo dia, a Europa divulga inflação ao consumidor na Zona Euro, e o Reino Unido também define juros na quinta.

Na terça-feira, os candidatos à Prefeitura de São Paulo participam do debate RedeTV!/UOL, a partir das 10h20.

Em Brasília, a Câmara dos Deputados não tem nenhuma sessão agendada e só deve voltar aos trabalhos depois das eleições. O Senado trabalha, mas sem agenda pré-definida. O presidente Lula viaja no sábado para Nova York para a 79ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

No esporte, começou ontem a Copa do Mundo de Futsal no Uzbequistão. A seleção brasileira estreou com uma goleada de 10 a 0 contra Cuba e enfrenta a Croácia no próximo jogo, na terça-feira. E começam os jogos das quartas de final da Libertadores, com cinco clubes brasileiros ainda na disputa.

Na segunda semana do Rock in Rio, destaque para os shows de Ed Sheran, Katy Perry, Shawn Mendes e Mariah Carey.