BC divulga prévia do PIB e candidatos fazem primeiros debates do 2º turno

Também na segunda, o Banco Central divulga a prévia do PIB do país. A projeção do mercado financeiro para o crescimento da economia neste ano é de 3%, segundo estimativas de setembro.

Na quarta-feira o Senado deve compor a CPI que irá investigar as plataformas de apostas online. Na semana passada, a Casa aprovou a criação da comissão para investigar a crescente influência dos jogos online no orçamento das famílias brasileiras. A senadora Soraya Thronicke deve assumir a relatoria da comissão.

Ainda nesta semana, a Seleção Brasileira de futebol entra em campo, na terça, contra o Peru, em mais uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo. No mesmo dia, a Colômbia enfrenta o Chile, e a Argentina joga com a Bolívia. E a Copa do Brasil realiza as partidas da semifinal, no sábado jogam Vasco e Atlético-MG e, no domingo, o Corinthians enfrenta o Flamengo.

Veja outros destaques:

SEGUNDA, 14

Primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, na Band.