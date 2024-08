Reação tímida de Boulos faz fake news de Marçal sobre drogas ter êxito

Pesquisas qualitativas da campanha à prefeitura de São Paulo a que tive acesso mostram que Pablo Marçal (PRTB) conseguiu colar em Guilherme Boulos (PSOL) a fama de usuário de drogas. O fato de Boulos já ter defendido a legalização da maconha e a descriminalização das drogas (o Boulos candidato recuou nesse discurso) e ser de um partido progressista fez com que o eleitor desse crédito à fake news de Marçal. O discurso pega principalmente nas classes média e mais altas.

Outro motivo é que a reação de Boulos foi tímida, apenas pela via judicial, mesmo que tenha ganhado três direitos de resposta. Numa eleição com um candidato de perfil disruptivo e populista como Marçal, optar pela política tradicional não dá resultado, dizem analistas com bastante experiência em campanha. Tudo o que Boulos conseguiu com essa estratégia foi agregar a pecha de "invasor de terra" a de "cheirador de cocaína". A campanha tem os números, mas vai insistir no "feijão com arroz"'.