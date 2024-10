Campanha de Nunes defende colocar Marta e Mello Araújo para debater

Na campanha de Ricardo Nunes (MDB) à prefeitura de São Paulo, há quem defenda estimular um debate entre os vices. A ideia é expor Marta Suplicy (PT), 79, que praticamente não falou durante a campanha eleitoral e acumula gafes, como ter curtido um post de Tabata Amaral (PDT) contrário ao voto útil em Guilherme Boulos (PSOL), com que disputa a eleição.

Marta, até antes da campanha, era secretária de Nunes, também já foi do MDB, do Solidariedade, do PSB, votou pelo impeachment de Dilma Rousseff e disse que o petista Fernando Haddad foi o pior prefeito de São Paulo.

O vice de Nunes, Mello Araújo, 53, foi indicado por Jair Bolsonaro.