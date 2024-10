Com três ministros, MDB vai cobrar de Lula civilidade de Boulos com Nunes

O presidente do MDB, Baleia Rossi, está sendo aconselhado a enviar emissários para o Palácio do Planalto para se queixar de que ele governa junto com o MDB e que, passada a primeira fase da disputa — quando era preciso tirar o risco de Pablo Marçal (PRTB) da frente — agora deve-se voltar ao debate político que priorize as propostas para a cidade. Boulos é apoiado por Lula e tem como vice a petista Marta Suplicy.

O MDB tem Simone Tebet como ministra do Planejamento e Orçamento, Renan Filho como ministro dos Transportes e Jader Barbalho Filho como ministro das Cidades.