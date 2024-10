Bolsonaro quer ajudar 'Marçal de saias' em Curitiba contra Ratinho Junior

A disputa pela Prefeitura de Curitiba tem irritado bastante o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mesmo com dois candidatos alinhados à direita, Bolsonaro se enfureceu com a postura do atual vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), de rejeitar o apoio do ex-presidente.

A avaliação feita por aliados de Bolsonaro é que a "soberba" e o "egoísmo" do atual governador Ratinho Junior (PSD) em rejeitar o bolsonarismo e incentivar o seu correligionário fazer o mesmo "pode custar caro".

Nas palavras de um aliado do ex-presidente, Bolsonaro está "furioso" com o descaso do agora "antigo aliado", que mostra certo desdém com a força do bolsonarismo, já de olho na disputa de 2026, quando pretende se lançar como presidenciável.