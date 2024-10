Campanha de Boulos quer combater tese da 'aritmética implacável'

Mas não foi o que aconteceu. E Haddad virou o prefeito de São Paulo.

Aposta em Lula e na polarização

Para reverter o cenário difícil, a campanha de Boulos vai apostar ainda mais na associação do candidato com o presidente Lula e luta para ter o máximo da presença do petista na campanha.

Lula já avisou que vai conciliar agendas neste segundo turno com outras cidades consideradas fundamentais para o presidente e para o PT, mas deve estar em São Paulo para agendas nos dias 18 e 19.

A ideia, além de contar com Lula na rua, é também usar a imagem do presidente na propaganda eleitoral de rádio e TV.

E, por outro lado, apostar na rejeição do ex-presidente Jair Bolsonaro na cidade de São Paulo e associar que Nunes é o candidato bolsonarista da disputa.