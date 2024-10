Boulos gasta R$ 6 milhões nas redes sociais no 1º turno, e Nunes, R$ 4,4 mi

Já o candidato Pablo Marçal (PRTB), que tinha uma presença forte nas redes, investiu R$ 2,3 milhões e ocupou a quinta posição entre os candidatos que mais gastaram em impulsionamento no país, registrando um gasto de R$ 1,34 em média para cada voto.

Com 84.200 votos, a candidata do Novo, Maria Helena, foi a campeã de gasto médio, com R$ 4,67 por voto, seguida por Datena (PSDB), com R$ 4,45. Os dois tiveram menos de 2% dos votos cada um.

Os dados fazem parte de um levantamento feito pela Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, da FSB Holding, com base em dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

As informações foram coletadas em 11 de outubro. Os candidatos que disputaram apenas o primeiro turno têm até 5 de novembro para concluir a prestação de contas. Para o segundo turno, o prazo vai até 16 de novembro.

Em Fortaleza, candidato investiu alto e perdeu

O segundo lugar do ranking feito pela Nexus ficou com José Sarto (PDT), que gastou R$ 4,92 milhões e perdeu a disputa para Prefeitura de Fortaleza, ficando de fora do segundo turno.