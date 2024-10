Kataguiri vai à Justiça contra Boulos presentear Alckmin com par de meias

A entrega do par de meias ao vice-presidente foi noticiada pela campanha de Boulos. Alckmin, que é do PSB, apoiou a colega de partido Tabata Amaral no primeiro turno e tem o hábito de usar meias com estampas.

"A prática noticiada constitui possível captação ilícita de sufrágio, uma vez que o representado, ao distribuir brindes, angaria apoio político e vincula a imagem do Vice-Presidente à sua campanha, em total desacordo com o que dispõe o §6º do Art. 39 da Lei nº 9.504/1997, que expressamente proíbe tal conduta", registrou o advogado de Kataguiri na ação eleitoral.