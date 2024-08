Funcionários do X foram demitidos por live e email

Ao comunicar o encerramento de suas atividades no país, o X culpou o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a plataforma, Moraes teria ameaçado seu representante legal de prisão caso não cumprisse suas ordens.

Sem uma sede no Brasil, fica mais difícil para a Justiça brasileira notificar o X ou penalizar seus responsáveis. A estratégia é a mesma utilizada pelo Telegram.

No entanto, o Telegram tem uma importância muito menor para o mercado publicitário brasileiro que o X. E o Brasil é menos relevante no faturamento do Telegram do que no caso do X.