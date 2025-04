Valdemar nega objeção à candidatura de Nikolas e diz que ele é 'fenômeno'

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, negou à coluna qualquer objeção a uma eventual candidatura do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) ao governo de Minas Gerais.

"Jamais. Quem define a vida do Nikolas é ele mesmo. E ele já provou que é um fenômeno", afirmou.

Mais cedo, o dirigente nacional do PL havia dito à CNN que o deputado mineiro, que completa 29 anos no fim do mês, precisa de "mais experiência" para ocupar um cargo no Poder Executivo.