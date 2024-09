Campanhas comparam cadeirada do debate a briga de bar, e Marçal é o 'fujão'

Conforme apurou a coluna, Marçal teve uma fissura fina em uma das costelas do lado direito e um dedo luxado. Até entre os "machões", a ideia de defesa do honra pregada por Datena, que alegou estar defendendo a memória da sogra, é mais convincente.

A avaliação preponderante, portanto, é que o candidato do PRTB errou na tentativa de tentar capitalizar o episódio indo até o hospital. Datena também não deve conseguir transformar a cadeirada em votos, mas sai um pouco mais fortalecido.

Entre as eleitoras, calculam os marqueteiros e estrategistas, o episódio deixa uma péssima impressão. A avaliação entre as mulheres é que os líderes das pesquisas não conseguem se controlar e ter a serenidade necessária para governar a cidade.

A candidata Tabata Amaral (PSB) deve tentar explorar esse ponto e virar o voto de mais eleitoras, em linha com o discurso que já vinha adotando. Mas é difícil. No último Datafolha, ela pontuou apenas 8% nas intenções de voto.

A avaliação nas campanhas é que, apesar do episódio e do aumento da rejeição, os candidatos devem seguir rebatendo as provocações, sem deixar de apresentar propostas.

Diante do clima que se instalou, Ricardo Nunes (MDB) ou Guilherme Boulos (PSOL) passariam a impressão de "culpa" ou de "falta de conhecimento" se não responderem às agressões, dizem as fontes.