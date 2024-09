Justiça altera metragens para evitar encontro de Duda com Medina no debate

A medida protetiva foi solicitada por Daniel Bialski, advogado de Duda Lima, depois que Medina deu um soco no marqueteiro no debate do Flow.

Duda Lima é marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB) e Medina trabalha como produtor de vídeos na campanha de Pablo Marçal (PRTB).

O magistrado determina também que os organizadores dos debates devem providenciar saída em separado para ambos, com reforço na segurança do local.

Se Medina decidir ir aos debates, a determinação do magistrado coloca um desafio adicional para os organizadores dos próximos debates: Record, UOL/Folha e Globo.

Medina disse à coluna que tem "vergonha" de Duda Lima porque o ter agredido e que não vai aos próximos debates. Marçal, no entanto, afirmou que seu assessor vai. O cinegrafista continua sustentando que prefere não ir.