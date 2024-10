Lula avalia ato com Boulos na véspera da eleição mesmo com reunião do Brics

O planos da campanha é fazer caminhadas ou comícios com Lula nas periferias da cidade na zona leste e na zona sul, onde Boulos precisa reverter votos que estão com Ricardo Nunes (MDB).

O candidato do PSOL tem que conquistar eleitores que estiveram com o presidente em 2022, mas que, no primeiro turno, votaram em Nunes por causa das entregas do prefeito em creches, unidades básica de saúde, etc.

No primeiro turno, Lula foi criticado por ter cancelado compromissos com Boulos por causa de viagens internacionais. Ele esteve na Assembleia geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e na posse da presidente do México.

No segundo turno, o presidente vai intensificar sua participação na campanha.