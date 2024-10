PGR pede fim de caso aberto por Toffoli contra Transparência Internacional

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu o arquivamento da investigação sobre supostos desvios de recursos de acordo de leniência pela organização não-governamental Transparência Internacional. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli.

Na avaliação do PGR, não há "elementos mínimos de convicção" que justifiquem a continuidade das apurações pelo Ministério Público Federal. Gonet também questiona a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso.

Em fevereiro, Toffoli solicitou a abertura de investigação, alegando que a ONG teria se apropriado de parte dos recursos pelo Ministério Público Federal pagos pela J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, no seu acordo de leniência. Para isso, o ministro recuperou uma representação de 2014 feita pelo deputado Rui Falcão.