Militares aceitam exigências de Haddad e entram no ajuste fiscal

Os ministérios da Fazenda e da Defesa fecharam um acordo para fazer uma reforma na previdência dos militares e incluir as Forças Armadas no pacote de ajuste fiscal. O entendimento foi selado no mesmo dia em que a Polícia Federal deflagrou uma Operação que identificou militares suspeitos de planejar a morte do então presidente eleito Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes.

Segundo apurou a coluna, a Defesa aceitou as quatro exigências feitas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. São elas: