Articulação política quer MDB e PSD com Lula já no primeiro turno em 2026

A articulação política do governo começou a traçar estratégias para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026. Uma das principais é atrair o apoio do MDB e do PSD já no primeiro turno.

Segundo apurou a coluna, o objetivo é formar uma aliança mais ampla desde o início da campanha, e as principais apostas são os partidos liderados por Baleia Rossi (MDB) e Gilberto Kassab (PSD).

Auxiliares do presidente Lula acreditam que o MDB não deve se aventurar com candidatura própria em 2026, ao contrário do que aconteceu em 2022, quando lançou a senadora Simone Tebet (MDB), hoje ministra do Planejamento.