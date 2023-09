Não! Jair Bolsonaro não será preso amanhã. Lendo algumas colunas neste fim de semana, cheguei à conclusão de que existiria outro fato iminente: a crise irreversível do governo. Se não fizer besteira antes — e não há como garantir — o biltre será preso só depois do trânsito em julgado. Demora um pouco. Já a derrocada de Lula parece ser uma fantasia da ansiedade da catástrofe. Nem bons médicos podem amansar. Vamos ver.

Arthur Lira (PP-AL), que preside a Câmara, concedeu uma entrevista à Folha, e a gente conclui que tudo segue, digamos, normal, dado o tipo de "normalidade" hoje no Brasil, em que o Congresso, especialmente a Câmara, divide o comando do país com o Executivo. Insisto: o semipresidencialismo (ou semiparlamentarismo) já está em curso. Com uma deformação: Câmara e Senado não respondem pelo resultado com o mesmo peso que recai sobre os ombros do ocupante do Palácio do Planalto. É preciso formalizar a mudança de regime, que já aconteceu. Mas isso fica para outra hora. Voltemos.

Ele chegou a uma conclusão óbvia. Afinal de contas, o PP levou o Ministério dos Esportes, com André Fufuca, e o Republicanos, o de Portos e Aeroportos, com Sílvio Costa Filho. São ou não são da base? Vamos ler o que disse:

"Há uma aproximação de partidos de centro que não faziam parte da base do governo para essa adesão. É claro que, quando um partido indica um ministro que era líder de um partido na Câmara [está falando de Fufuca], a tendência natural é que esse partido passe a ser base de apoio ao governo na Câmara dos Deputados, como o Republicanos, como outros partidos".