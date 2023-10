Correntes de esquerda, no Brasil, repudiaram a brutalidade, mas não seguiram o presidente Lula, que chamou de "terrorista" o ataque. Sendo essa a convicção, que não o façam, mas se expõem, incautas, às acusações da extrema-direita. Eu sei: fosse realmente o humanismo a pautá-la, é certo que seus próceres teriam mais cuidado com os direitos dos indígenas, dos negros, das mulheres, da população LGBTQIA+... Que nada! Muitos reacionários nem sabem exatamente do que falam. Resolveram transformar o massacre numa janela de oportunidades contra adversários. Exercem a necropolítica por outro meio. E, no entanto, o único presidente que teve um ministro que resolveu citar um texto de Goebbels, tentando mimetizar uma cena produzida pelo carniceiro, foi Jair Bolsonaro, o mesmo que recebeu uma deputada alemã de um partido de clara inspiração neonazista.

Esses setores da esquerda cometem dois erros adicionais aos evitar classificar de terroristas aqueles atos, ainda que possam não se dar conta: a) atrelam a causa palestina aos métodos de homicidas compulsivos; b) deixam sua visão sobre aquelas cenas dantescas ser distorcida pelo filtro da repulsa ao atual governo de Israel. Está tudo errado. E raramente foi tão necessário como agora ter clareza sobre os conceitos.

O MAU GOVERNANTE

Ainda que pareça incrível, o debate na imprensa profissional israelense está menos contaminado de obtusidades ideológicas do que por aqui. Inexiste, obviamente, simpatia pelo terror, mas Binyamin Netanyahu está sendo duramente cobrado pelos erros que cometeu. A muitos escapa, mas as relações do governo israelense com o Hamas viviam uma espécie de normalidade cooperativa, apesar do bloqueio. A moderada Autoridade Nacional Palestina (ANP), na Cisjordânia, ao contrário, vinha sendo continuamente desmoralizada.

Com o grupo supostamente sob controle — um míssil ou outro de vez em quando, que o Domo de Ferro continha —; com a ANP fora do jogo; com entendimentos diplomáticos com países árabes, interessados em conter o Irã, Netanyahu podia ignorar a reivindicação do Estado Palestino, promover assentamentos em território ocupado sob o nariz de Mahmoud Abbas e ainda se dar ao luxo de tentar aniquilar a independência do Judiciário. A tragédia, inédita na forma e no número de civis mortos numa única ação, fora de uma guerra declarada, expôs a fragilidade a que um mau governante, em parceria com extremistas de direita, conduziu o país.

Por que é importante que os conceitos estejam claros? A população civil palestina já está sofrendo as consequências dos ataques aéreos israelenses e do chamado bloqueio total. É o começo. Virá em seguida a incursão terrestre. A sequência de fatos indica que o governo israelense deve querer mais do que uma expedição punitiva: tudo indica que só a derrubada da milícia que governa Gaza e a eliminação física de seus líderes serão respostas à altura da agressão sofrida. A que custo?

É muito importante não confundir a causa palestina com os desatinos do Hamas. E, entendo, para tanto, é preciso chamar terroristas de... terroristas. É muito importante não confundir o direito de Israel à defesa — e, pois, de tentar neutralizar um inimigo que tem na destruição do país a sua razão de ser, ainda que o primeiro-ministro tenha perigosamente flertado com ele — com práticas que podem configurar terrorismo de Estado. Se a causa nos faz perder parâmetros e medidas, então tudo é permitido, e podemos nos tornar vítimas de nossa própria concepção de mundo.