Atacado por Roberto Jefferson, Moraes pede que o nome dele conste da Serasa

O ministro Alexandre de Moraes (STF) pediu à Justiça de São Paulo a inclusão do nome do ex-deputado federal Roberto Jefferson no cadastro de inadimplentes da Serasa.

Além disso, requisitou a penhora da restituição do imposto de renda de Jefferson, bem como de eventuais créditos que ele tenha a receber do programa nota fiscal paulista.

As solicitações foram feitas em uma das ações na quais Jefferson foi condenado a pagar indenizações por danos morais ao ministro do Supremo Tribunal Federal. O ex-deputado não pode mais recorrer, pois as condenações já transitaram em julgado.