Influenciador é acusado de promover rachas e 'show' de batidas de carros

Em um dos vídeos, um carro vermelho, batido, é filmado em meio a uma grande aglomeração de pessoas. A legenda diz: "Chapado. Virou carrinho de bate-bate". Outro post mostra um buggy rodando em alta velocidade em torno de um veículo.

A prefeitura afirmou na ação suspeitar que o influenciador use os vídeos para vender ilegalmente cotas ou rifas de veículos luxuosos — ele seria proprietário de uma loja de motos.

"O contingente de segurança não tem sido suficiente para conter a profusão de infrações de trânsito e de periclitação da vida e da saúde", disse a prefeitura no processo.

Ele escolhe as datas de maior afluxo de pessoas à nossa cidade para promover tais desrespeitos à ordem social.

Prefeitura de Peruíbe, no processo

Na ação, a prefeitura pede que Maykon seja proibido de convocar eventos que gerem aglomerações nas ruas, bem como de praticar qualquer conduta que coloque as pessoas em risco. Quer ainda a cassação do seu perfil nas redes sociais e que ele seja condenado a pagar indenização por danos morais coletivos.

O influenciador negou as acusações à Justiça. Ele disse que as únicas provas apresentadas no processo são imagens nas quais ele está em "momentos de lazer", se descontraindo com amigos.