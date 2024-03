Afilhado de Marcola é condenado por plano para matar promotor que apura PCC

Em letra vermelha, o texto dizia que "este lixo de promotor tem que morrer esta semana" e indicava o local onde estariam os explosivos e os drones que deveriam ser utilizadas no atentado. Um exame pericial comprovou que a letra era de Gonçalves.

De acordo com denúncia da Promotoria, Gonçalves foi batizado na facção por Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como o principal chefe da organização criminosa. No bilhete, ao lado do seu nome, constava a frase "afilhado do M.Maior" (Marcola, segundo as investigações).

A ordem de assassinato do promotor foi dada após a descoberta de um plano de resgate de Marcola e de outros integrantes da facção, à época presos na Penitenciária de Presidente Venceslau.

O plano de resgate previa o uso de aeronaves, veículos blindados e armamento de guerra, e seria executado por homens treinados na Bolívia. O PCC, sempre segundo as investigações, pretendia cercar um batalhão da polícia militar e atacar uma subestação de energia elétrica a fim de deixar a cidade sem luz no momento do resgate.

Com a descoberta do plano, o governo paulista enviou um grande contingente de policiais para a região e montou um sistema com metralhadoras capazes de abater aeronaves.

O promotor Gakiya formulou o requerimento judicial que obteve a transferência de Marcola e outros 21 chefes do PCC para presídios federais. Esse pedido de transferência teria motivado a ordem de assassinato.