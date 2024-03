Justiça nega pedido da Mancha para levar faixa crítica a Leila em estádio

A Justiça de São Paulo rejeitou um pedido de liminar apresentado pela Mancha Verde com o objetivo de poder levar aos estádios de futebol faixas com críticas à presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

A ação foi aberta no ano passado após a Polícia Militar proibir, durante a partida semifinal do Campeonato Paulista contra o Ituano, a torcida organizada de exibir a seguinte frase: "Cumpra suas promessas".

A faixa, de cerca de 20 metros, ficou estendida durante cerca de 30 minutos na arquibancada antes do jogo e fazia alusão a uma promessa feita presidente, durante sua campanha eleitoral no clube, de disponibilizar ingressos mais baratos para os torcedores.