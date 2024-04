Após 15 anos, Ana Maria Braga vai pagar R$ 45 mil por erro no 'Mais Você'

Além de errar o nome da autora, a emissora trocou o título do texto ao postá-lo no blog do programa. A obra chama-se "Saudades da encoxada na pia", mas a Globo trocou para "Todo homem sofre de síndrome de Paulo Maluf".

O texto, uma crônica, trata de uma mulher que foi convidada a visitar a casa de um rapaz e se irrita com a preocupação dele em preparar um bom jantar, "com cara de grande obra":

"Tem coisa mais irritante do que homem na cozinha?", diz o texto que termina com a seguinte frase: "Que saudades daquele tempo em que cozinhávamos com um 'ajudante' tarado encoxando a gente na pia..."

Ana Maria Braga e a Globo foram condenadas em primeira e em segunda instâncias, mas apresentaram ao longo dos anos uma série de recursos.

À Justiça, disseram que agiram de boa-fé e que foram induzidas a erro por publicações na internet. "Não houve qualquer dolo", afirmaram.

A defesa da Globo declarou ainda que a autora do processo não apresentou provas sobre a paternidade do texto e que a ação judicial era "oportunista".