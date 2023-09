Resposta: pela perda, por ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), do espírito democrático, com investidas a desmontar a nossa Constituição de 1988.

Conforme informado pela competente Juliana Dal Piva do UOL, dois ministros do STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, têm predileção por Flávio Dino para suceder a ministra Rosa Weber — que deve se aposentar até outubro.

Na semana passada, a mídia noticiou ter prevalecido na escolha de um ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) o candidato que tinha como cabo eleitoral o ministro Dias Toffoli. E saiu derrotado o "candidato" do ministro Alexandre Moraes.

Poucos meses atrás, em duas cadeiras para desembargadores abertas pelo quinto constitucional, classe do Ministério Público, foram eleitos os dois apoiados pelo ministro Alexandre de Moraes.

Para cadeiras no STF e STJ, a escolha, como todos sabem, é do presidente da República. E nos tribunais estaduais, no caso do quinto constitucional, do governador da unidade federativa.

A nossa arquitetura constitucional é essa. O espírito é vedar, proibir a formação de uma casta judiciária, com ministros do STF a escolher os seus afilhados, apadrinhados. No fundo, evitar a formação de panelinhas julgadoras no STF. E, por que não colocar, a influência em outro tribunal, em tempos que parentes de ministros podem advogar em todos os tribunais.