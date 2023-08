Interlocutores do presidente Lula relataram à coluna que, nos bastidores, o nome do ministro da Justiça, Flávio Dino, voltou a ganhar força para a vaga do STF (Supremo Tribunal) que irá abrir a partir da aposentadoria da ministra Rosa Weber, em outubro.

O nome dele é bem avaliado pelos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes e é justamente essa aprovação que deu novo fôlego à nomeação de Dino. Ela ganha espaço rivalizando com o advogado-geral da União, Jorge Messias.

Reuniões nos últimos dias mudaram o cenário que era extremamente favorável para Messias, alguém considerado da confiança do presidente Lula e com apoio de setores do campo progressista. Além disso, evangélico, Messias, e vinha conversando com a ala religiosa da Câmara dos Deputados há alguns meses.