PEC das Drogas: crime organizado agradecerá conservadorismo de Pacheco

Com base no populismo, Pacheco agarrou-se à bandeira do proibicionismo do consumo de drogas, com cadeia aos usuários.

Numa comparação, muda-se o álcool, agora droga lícita, por outras proibidas; mas, na essência, o mesmo tipo de política legislativa proibicionista do tempo da Lei Seca nos EUA.

Tem mais, e Pacheco não se atentou a isso. No século passado, faliu a política norte-americana do "war on drugs", com o seu clássico truísmo "sem consumo não haverá tráfico" e também com a criminalização com cadeia aos consumidores. "War on drugs" foi criada pelo presidente Richard Nixon e tornada sem fronteiras por Ronald Reagan e pelas convenções da ONU.

O presidente do Senado, caso aprovada e promulgada a proibicionista PEC 45/2023, será o redivivo Andrew Volstead. Ou melhor, o Volstead brasileiro.

Proibição aumentará lucro de criminosos

O crime organizado, cuja única ideologia é o lucro, entrará em êxtase graças à PEC "bombada" por Pacheco. O Brasil correrá o risco de virar um narcoestado, diante do proibicionismo que favorece o crime organizado e a sua expansão.