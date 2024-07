Em uma França rachada, Macron quer ser o grande medalhista olímpico

O dia D

Escolheu-se o ano comemorativo dos 80 anos do desembarque das tropas aliadas na Normandia, o maior até hoje registrado pela história e a abrir a segunda frente antinazista contra a Alemanha de Hitler. O famoso Dia D, ou Jour J, como falam os franceses, a lembrar, a França com um governo de colaboração nazista, em Vichy, sob comando do marechal Pétain, traidor da pátria, combatido pelo general De Gaule, herói francês.



Animado com o apoio fundamental dado para a reeleição de Ursula von der Leyn ao segundo mandato como presidente da Comissão Europeia, Macron, "cheio de si" (rempli de soi-même), acha que a empolgação no curso dos jogos fará o francês esquecer da política.



Com a reeleição de Von der Leyn, o presidente francês destruiu a premiê italiana Giorgia Meloni, líder do Fratelli d'Italia, e o neofascista Matteo Salvini, líder do partido Lega Nord, carne e unha de Le Pen e Putin.



Meloni, para surpresa geral uma vez ter se mostrada afastada dos radicais de direita, não votou em Von der Leyne. Com isso tirou da Itália a possibilidade de ocupar cargos importantes e influir na União Europeia. Bola fora de Meloni, com recaída ao seu passado fascista.



Para os que entendem haver Macron errado ao dissolver a Assembleia Nacional francesa e convocar eleições, as Olimpíadas não irão empolgar e gerar 'tabula rasa', ou seja, o esquecimento dos eleitores.



O susto de primeiro turno com o partido de Le Pen na frente e o seu delfim, Jordan Bardella na iminência de obter a maioria e poder reivindicar o cargo e a função de primeiro ministro no sistema semi-presidencialista francês, não será tão cedo esquecida pelos cidadãos franceses.



Não se pode esquecer ter a Frente Nacional, partido de esquerda, causado a reviravolta eleitoral, embora com a participação do partido centrista de Macron, segundo posicionado.



Em resumo, politicamente a França está rachada. Até a prefeita de Paris foi sabotada no seu mergulho nas águas do Sena, para mostrar a propriedade para as competições náuticas.



A direita pediu aos parisienses que voltassem a jogar "merda" no rio para aumentar a poluição. O rio ainda está poluído, mas em razão das águas das chuvas e os bueiros a desaguar.



Macron está com a questão política em aberto no pós-eleição, pois a esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon à frente, quer cargos e funções no governo.



Como "rempli de soi-même", Macron já se acha o grande medalhista de ouro das Olimpíadas.