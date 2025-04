Como identificar e se proteger do golpe do plantão

Qual é o objetivo do golpe: a vítima, nesses casos, não é o funcionário, e sim a empresa - o que o golpista deseja é obter senhas e invadir o sistema da empresa onde aquela pessoa trabalha.

Como se proteger: de acordo com o especialista em segurança digital Paulo Trindade, é preciso ficar atento ao tipo de informações que o funcionário acaba tornando públicas e que, mais tarde, podem servir para o golpista, como fotos dentro da empresa, utilizando o crachá, ao lado de colegas e do próprio chefe. O golpista pode cruzar esses dados com informações do LinkedIn e, em um horário de plantão, se passar pelo chefe da pessoa.

A quem denunciar: casos assim devem ser denunciados à Polícia Civil, à rede social por onde eventualmente houve o contato e à própria empresa, que também deve denunciar o caso às autoridades policiais.

Fontes que consultamos: Para esta checagem, o Comprova conversou com o especialista em segurança digital Paulo Trindade, Onsite Security Services Manager da ISH Tecnologia, utilizou dados do Banco Central e também consultou sites da Febraban, Banco Itaú, Idec, Correios e Serasa.

