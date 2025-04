Vídeo mostra show na Marcha Transmasculina, e não ato contra anistia

Conclusão do Comprova: O vídeo investigado mostra trecho da apresentação do rapper Sonho durante a 2ª Marcha Transmasculina de São Paulo, realizada no dia 30 de março, em frente ao Masp, na Avenida Paulista. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (Ibrat-SP), o evento aconteceu na mesma data e região do ato contra a anistia aos presos pelos ataques às sedes dos Três Poderes. No entanto, não há relação entre as duas manifestações.

A gravação foi publicada originalmente no perfil do Ibrat no Instagram. O post, compartilhado no dia 31, identifica o nome do evento e a participação do artista. O show de Sonho fez parte da 2ª edição da marcha que, desde 2024, ocupa as ruas de São Paulo para denunciar a negação de direitos à população trans, como o acesso à saúde, emprego e educação, além da violência contra a comunidade.

A concentração da marcha ocorreu em frente ao Masp, onde Sonho se apresentou. O local fica a 2,3 km de onde os manifestantes contra a anistia dos presos pelo 8 de janeiro se reuniram, na Praça Oswaldo Cruz, no início da Avenida Paulista. No próprio vídeo e em outros registros fotográficos do evento, é possível identificar que o trio do artista está no vão do museu.

Enquanto a marcha foi organizada pelo Ibrat, a manifestação contra a anistia foi promovida pelas frentes Brasil Popular e Povo sem Medo, organizações políticas associadas à esquerda brasileira, e convocada pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). Segundo o Monitor do Debate Político no Meio Digital, formado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), o ato reuniu 6,5 mil pessoas.

Inicialmente, a manifestação contra a anistia, em São Paulo, aconteceria no vão do MASP, mas o ponto de concentração foi alterado devido à realização da Marcha Transmasculina, que já estava agendada.

O Comprova buscou contato com o autor da publicação, mas o X não permite o envio de mensagens.