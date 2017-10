Uso do celular em posto de gasolina pode fazer carro explodir?

Um vídeo de uma explosão em um posto de gasolina começou a circular pelas redes sociais nos últimos dias. A mensagem que o acompanha culpa o celular pelo acontecido: "Criança jogando no celular dentro do carro enquanto se está a colocar combustível. POR FAVOR PASSAR A INFORMAÇÃO", diz o suposto alerta.

Especialistas, contudo, afirmam que chance de isso acontecer é improvável.

O vídeo é verdadeiro, mas não é recente. O caso ocorreu no começo de abril deste ano em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A Polícia Civil, responsável pela investigação, não respondeu aos questionamentos da reportagem até a publicação deste texto.

Um Volkswagen Fox explodiu enquanto era abastecido com gás natural veicular (GNV) em um posto às margens da rodovia RJ-104.

Uma mulher, que estava dentro do veículo, morreu e três pessoas ficaram feridas, incluindo seu marido, que estava debruçado sobre o carro.

FALSO: Não foi o celular

O que são falsos, no entanto, são o motivo e as condições apontadas na mensagem do WhatsApp. Não havia criança no interior do automóvel e, segundo especialistas, é praticamente impossível que um celular cause uma explosão em um carro, seja ele abastecido a GNV ou a gasolina.

"O celular não tem capacidade de gerar faísca [que causaria a explosão]", afirma o físico Claudio Furukawa, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, ao UOL. "Ele, no máximo, transmite e recebe ondas magnéticas, como um rádio."

Furukawa explica que, para ocorrer uma explosão em um carro abastecido a GNV, é preciso uma potência que o celular não tem. "O ar é isolante, mas, dependendo da voltagem entre dois terminais, ele vira condutor. Uma faísca pode causar uma combustão em cadeia", explica o físico. "Mas a tensão do celular é muito baixa, de 5 W."

Quando o carro é abastecido com álcool ou gasolina, a probabilidade diminui ainda mais. "Tem de estar em um ambiente seco e muito quente, para que a gasolina evapore. Aí a mistura de oxigênio e gasolina poderia causar uma explosão, caso houvesse faísca. Mas o celular estando dentro do carro é praticamente impossível", afirma Furukawa.

"Para a gasolina pegar fogo, tem de acender algo sobre ela", conclui o físico. "É muito difícil fazer as coisas pegarem fogo, é coisa de filme."

De acordo com o especialista, os postos não recomendam o uso de aparelhos eletrônicos porque todo material elétrico é capaz de criar uma faísca. Mas, para isso, o celular teria de explodir, por exemplo. Se ele estiver em perfeito estado de conservação, não haverá problema.