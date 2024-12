Autoridades não assinaram atos oficiais por Lula durante internação

É falso que outras autoridades do governo tenham assinado atos oficiais da Presidência em nome de Lula (PT) enquanto ele estava na UTI após realizar cirurgia para conter uma hemorragia intracraniana.

Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), Lula assinou leis que tinham prazo para sanção por meio de um mecanismo digital.

O que diz o post

Em um vídeo, um homem questiona quem estaria assinando atos oficiais pelo presidente Lula enquanto ele estava na UTI. O conteúdo é compartilhado com o seguinte texto sobreposto: "Atenção: quem assinou pelo Lula no Diário Oficial ontem se ele está na UTI. Zé Dirceu e quem manda nos sósias junto com STF. Isso é muito grave. Será quem está assinando por ele?".