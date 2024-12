Posts enganam ao dizer que Correios não pagaram 13º salário a funcionários

O que diz o post

As publicações reproduzem a notícia "Canetada de presidente dos Correios deixa funcionários sem 13º salário", publicada por uma das colunas da página Diário do Poder em 14 de dezembro.

Abaixo, uma mulher ri e, em tom de deboche, faz a letra 'L' com a mão, em uma alusão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Por que é distorcido

Correios pagaram 13º aos funcionários. Em nota ao UOL Confere, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos esclareceu que a empresa pagou o benefício aos seus trabalhadores. "Não procede a informação de que os empregados dos Correios ficaram sem 13º salário. Todos os empregados dos Correios receberam o 13º na sexta-feira (13), de forma antecipada".

Governo federal confirmou pagamento de benefício. Em nota oficial (aqui), o governo federal também informou que os funcionários dos Correios receberam o 13º salário e explicou por que nem todos receberam o valor integral: "Parte dos empregados ativos teve um desconto, relativo ao equacionamento do déficit do Plano de Benefício Definido (PBD) realizado pelo instituto de previdência complementar dos empregados da estatal, o Postalis (aqui). Dos mais de 85 mil empregados ativos, 37.875 tiveram o desconto. Ou seja, da metade do efetivo em atividade da empresa não teve nenhum desconto referente a esse tema no 13º salário".