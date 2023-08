Lula não liberou transporte público gratuito a esposas de detentos

O vídeo mostra uma mulher dentro de um ônibus dizendo que não precisa pagar para andar de transporte público, porque é esposa de detento.

"Estou aqui no ônibus para ir para casa de pedra. Minha colega quer pagar passagem, pode pagar passagem não. Gente, vocês que é mulher de reeducando, não paga mais passagem", conta a mulher.

Ela diz que a isenção é uma decisão do presidente Lula. "Lula liberou a carteirinha do presídio. Vocês vão lá na sede botar o chip na carteirinha e a gente vai andar de graça. Estou lá indo para meu castelo de pedra".

Por que é falso

Não há "carteirinha do presídio". Em contato com o UOL Confere, a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) negou que o transporte público seja gratuito para esposa de detento. "O Governo Federal não criou nenhum programa intitulado 'carteirinha do presídio'".

Sem projeto em discussão. Além de negar a existência da "carteirinha do presídio", a Secom afirmou que "não há nenhum projeto com esse escopo em discussão".